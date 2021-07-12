شوف عروض جرير تصل ل 70% اليوم على الجوال والشاشات

خصومات جرير في المملكة العربية السعودية توجد مكتبات تجارية تسمى مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية، وتوفر هذه المكتبات للسعوديين جميع احتياجاتهم التعليمية بأقل سعر، توجد منطقة خاصة للمستلزمات المكتبية والمدرسية، توفر جميع احتياجات الطلاب وبسعر يناسب الجميع، بالإضافة إلى مختلف الأشكال والوظائف، كما توفر هذه المكتبات مساحات خاصة للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وعرضها بماركاتها المختلفة وجميع الأدوات.

عروض مكتبات جرير

عروض مكتبات جرير، مكتبة جرير ديسكونت هي مكتبة تجارية وتوفر أيضًا قسمًا متنوعًا في أقسامها، ويحتوي هذا القسم على أشكال مختلفة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأدوات المطبخ والأجهزة المنزلية، وجميع الأسعار في هذا القسم تناسب جميع العملاء وتوفر العديد من الخصومات، يمكن العثور على هذه الخصومات أيضًا على موقع مكتبة جرير الإلكتروني.

عروض جرير على لابتوب و تابلت هواوي

كمبيوتر محمول Huawei Mate Book X، م13 “، Intel Core i5-10210U (10th Gen) ،Intel UHD Graphics 620، سعة 512 جيجابايت SSD، بسعر 4499 ريال سعودي بدلاً من 5999 ريال سعودي

كمبيوتر محمول Huawei MateBook X، م13″ ، Intel Core i5-10210U (العاشر Gen) ،Intel UHD Graphics 620، سعة 512 جيجا بايت SSD، بسعر 4499 ريال سعودي بدلاً من 5999 ريال سعودي.

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