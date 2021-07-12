شوف عروض جرير اليوم خصومات على الجوال والشاشات تصل ل 60%

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عروض جرير اليوم ، مكتبة جرير متخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية والتي تأتي بأفضل الأسعار أي يمكنك شراء أي نوع هاتف أو لاب توب بتخفيضات تصل عليها إلى 40% وهذا العروض من الصعب وجودها إلا في مكتبة جرير، وإذا كنت ترغب عزيزي القارئ في التعرف على جميع العروض المقدمة من مكتبة جرير فعليك بإتباع قراءة هذا المقال. عروض مكتبة جرير أقوى خصومات مكتبة جرير في السعودية: خصومات جرير شاومي ريدمي 9 سي بسعة حجم “64 جيجا بايت” باللون الرمادي وصل سعره إلى 449 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 489 ريال سعودي.

هاتف شاومي ريدمي 9 سي بسعة حجم “64 جيجا بايت” باللون الأزرق الأرجواني وصل سعره إلى 449 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 489 ريال سعودي.

سعر شاومي ريدمي 9 تي بسعة حجم “64 جيجا بايت” باللون الرمادي وصل إلى 579 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 629 ريال سعودي. تخفيضات جرير اليوم تنزيلات جرير على بلغ سعر هاتف شاومي9 تي بسعة حجم “64 جيجا بايت” باللون الأخضر إلى 579 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 629 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هاتف شاومي ريدمي نوت 10 اس بسعة حجم “128 جيجا بايت” الجيل الرابع، وصل سعره إلى 849 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 899 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف شاومي ريدمي 9 أي بسعة حجم “32 جيجا بايت” باللون الرمادي الجرافيت إلى 349 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 369 ريال سعودي

شاومي مي3 بو بسعة حجم”64 جيجا بايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 549 ريال سعودي.

بلغ سعر هاتف شاومي مي 3 بسعة حجم “128 جيجا بايت” باللون الأزرق إلى 599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض لكان 649 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير اليوم خصومات على الجوال والشاشات تصل ل 60% - ثقفني error: Alert: Content is protected !!

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