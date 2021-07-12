شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات

عروض العثيم السعودية، في المملكة العربية السعودية تتوافر من أسواق عبد الله العثيم الكثير من الفروع والكثير من المباني والمنشآت التي تمتلكها، ومن المعروف عن أسواق عبد الله العثيم أنها تقوم كل فترة بإنشاء فروع أكثر وتعرضها في المملكة ومنها أيضاً خارج المملكة، توفر هذه الأسواق التجارية جميع احتياجات الأسرة في أقسامها، وتعرض لهم أفضل وأجود المنتجات بأسعار تنافسية، يقبل العملاء بكثرة على أقسامها وتوفير الاحتياجات من خلالها، كما أنها تعتمد دائماً أن تفرض العمل العروض التي توفر لهم الكثير.

عروض العثيم السعودية

خصومات العثيم توفر أكثر من طريقة للشراء من خلالها ومن بينها، خدمة الشراء من خلال موقع العثيم الإلكتروني، ذلك الموقع التي تعرض رض به جميع خدماتها حيث توفر جميع أقسامها من خلاله، ويقوم العملاء باختيار احتياجاتهم ومن ثم يتم توصيلها لهم، وطرحت أيضاً خدمة الشراء من خلال البطاقة الائتمانية، وخدمة الدفع الفوري وغيرها من الخدمات الرائعة.

تخفيضات العثيم الأسبوعية

تنزيلات العثيم على لحم حاشي طازج بدون عظم 1 كجم 35 ريال سعودي.

عروض العثيم لحم عجل بلدي بالعظم 1 كجم 33 ريال سعودي.

لحم حاشي بالعظم 1 كجم 27 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بدون عظم 1 كجم 41 ريال سعودي.

جبن رومي مصري تشيز لاند 1 كجم 28 ريال سعودي

جبن الوادي قريش 1 كجم 15 ريال سعودي.

جبن جرين لاند بالقشطة 1 كجم 14 ريال سعودي.

جبن فيكتو دمياطي 1كجم 9 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم