تراند الفن: أول تعليق من دي بول بعد انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 08:09 مساءً - أعرب الأرجنتيني رودريجو دي بول، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني الجديد، عن سعادته للانضمام لصفوف الروخا بلانكوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال دي بول، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: “أنا سعيد للغاية، سوف أنضم إلى بطل إسبانيا وأنا مدرك للمسؤولية التي أتحملها، إنها خطوة كبيرة في مسيرتي الكروية، علاوة على ذلك، بسبب التوقيت الذي جاء مباشرة بعد الفوز بكأس كوبا أمريكا، هذا يمنحني بالقوة لتلبية كل التوقعات”.

وتابع: “أنا شغوف بكرة القدم، وبسبب تجربتي في كرة القدم الإسبانية، أعرف جيدًا أتلتيكو مدريد، دون الاعتماد على جميع الأصدقاء والزملاء الذين ألعبهم في إسبانيا”.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، أصبح دي بول لاعبًا في أتلتيكو مدريد رسميًا لمدة 5 سنوات بعد التوصل لاتفاق مع نادي أودينيزي الإيطالي.

واجتاز اللاعب الفحص الطبي، ليوقع على عقود انضمامه لبطل الدوري الإسباني، بعد التألق رفقة منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا والتي انتهت بتتويج التانجو باللقب.

وسبق دي بول، للعب في الدوري الإسباني رفقة فريق فالنسيا 2014 وسجل ظهوره للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا وهو في التاسع عشر.

وتوج دي بول مع الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا، بعد الفوز على منتخب البرازيل بهدف مقابل لا شيء، في المباراة النهائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.