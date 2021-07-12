فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 08:09 مساءً - أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حرصه على نجاح المسابقات المحلية.

وأضاف لبيب في مؤتمر

صحفي، أن مجلس الإدارة أصدر بيانا رسميا يؤكد خلاله ضرورة احترام قيم المسابقة

وأنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان

المقرر لها يوم الاثنين ٩ أغسطس المقبل، في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى دور الستة

عشر للكأس، وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.

وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن عدم

قبول ناديه لخوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد

المحدد.

وطالب حسين لبيب

بأن يكون موعد نهائي كأس مصر معلن في وقت

مبكر حتى تستعد الفرق بصورة جيدة.

وأوضح لبيب أن مجلس الإدارة يدرس أيضا ملف كرة السلة

ولائحة الاتحاد الخاصة بالتعاقدات الجديدة وسيكون هناك بيان حول هذا الأمر.

وأضاف أن المجلس لن يتنازل عن أي حق من حقوق الزمالك ولكن

بالطرق الشرعية وشدد على ضرورة مساواة كافة الاتحادات بين جميع الأندية والمنافسين.

وأضاف أن قرار الزمالك بعدم خوض نصف نهائي كأس مصر في

الموعد المحدد هو قرار إداري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وطالب اتحاد الكرة

إعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الزمالك يعلن عدم خوض مباراة نصف نهائي كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.