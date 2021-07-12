فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 08:09 مساءً - صحيفة المرصد : أكد الكاتب الاقتصادي “برجس حمود البرجس”، اليوم الاثنين، أن أسعار بيع العقار في المملكة مُضخّمة، لافتًا إلى أن الإيجار يكشف عن السعر الحقيقي. وكتب “البرجس” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “شقة إيجارها بـ 30 ألف، ترى قيمتها 450 ألف، العوائد 15 سنة 30 ألف في 15 سنة يساوي 450 ألف.. دبلوكس إيجاره 50 ألف، قيمته 750 ألف”. وأضاف: “أسعار بيع العقار مُضخّمة، ولكن الإيجار هو اللي يدلك على السعر الحقيقي، وإلا ما كان قبَل بهذا الإيجار.. وأنت لازم تعرف الفرق بين السعر الحقيقي والمُضخّم”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كاتب اقتصادي يكشف عن طريقة سهلة لمعرفة السعر الحقيقي للعقار في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.