تراند الفن: لطلاب الثانوية العامة.. رسوم أداء اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 08:09 مساءً - كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، الرسوم المقررة لأداء اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، وللكليات التي يحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، مشيرًا إلى أن رسوم أداء الاختبارات 450 جنيهًا.

وكشف المصدر، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، تفاصيل الرسوم المقررة على اختبارات القدرات، موضحا أنها توزع 300 جنيه كحصة للكلية التي يؤدي بها الطالب اختبارات القدرات، و100 جنيه كصحة لصندوق رعاية المبتكرين بأكاديمية البحث العلمي، و50 جنيهًا للمجلس الأعلى للجامعات مقابل اختبار القدرات عن كل طالب مقدم لأداء هذه الاختبارات تكون لتغطي مصاريف بناء الاختبارات الإلكترونية التي تعتمد على أساتذة متخصصين، بالإضافة إلى مكافآت تسيير الامتحانات من إدخال بيانات لبنك الأسئلة ومراجعة وإصدار اختبارات وطباعة وتغليف وتسليم ومتابعة طوال فترة الامتحانات.

وأوضح المصدر، أنه سيتم البدء في أداء اختبارات القدرات بعد الانتهاء من امتحانات مرحلة الثانوية العامة مباشرة، لافتًا إلى أنه تم إضافة كلّيتي التمريض والسياحة والفنادق للكليات التي يحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات.

وتجرى اختبارات القدرات لكليات (التمريض – السياحة والفنادق – الإعلام – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقة – التربية النوعية – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الكليات التكنولوجية).

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