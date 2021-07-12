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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 08:09 مساءً - أدمن 34 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو متداول، لحظة انهيار طالبة ثانوية عامة في مصر، بسبب صعوبة امتحان مادة اللغة الألمانية.
ووثق مقطع الفيديو بكاء الطالبة عقب خروجها من الامتحان، وفشلها في الإجابة على الأسئلة، وفي المقابل حاول زملاؤها تهدئتها.
وقالت الطالبة وهي تبكي: “12 شهر كامل مفيش منهم سؤال، تعب ومجهود ومصاريف كله راح على الأرض، طيب إديني مصدر واحد أذاكر منه وامتحن فيه، الألماني كدا باقي المواد هنعمل فيها إي”.
وتابعت: “انا عاوزة أفهم أخرتها إي، الاسئلة خارج منصة حصص مصر وخارج النموذج الاسترشادي، قولتوا مش عاوزين دروس وسبنا الدورس، مش قادرة ادخل امتحانات تانية بسبب تعب الأعصاب اللي انا فيه، مستقبلي ضاع بالفعل مش لسا هيضيع”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لحظة انهيار طالبة مصرية بسبب صعوبة الاختبار : تعب ومجهود ومصاريف كله راح ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.