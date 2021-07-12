تراند الفن: تطوير العشوائيات: تطوير الأسواق سيكلف 40 مليار جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 08:09 مساءً - قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم بدء العمل الحقيقي للانتهاء من العشوائيات منذ عام 2016، بناءً على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير العشوائيات، والمناطق غير الآمنة في ربوع مصر.

وأكد صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية “قصواء الخلالي” ببرنامج “ساعة وساعة مع قصواء الخلالي” على إذاعة “نغم اف ام”، أن مصر كان بها 357 منطقة غير آمنة يعيشون بهم نحو 200 ألف أسرة، وهي مناطق تصنف بالخطرة والوعرة.

وأكمل المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن تكلفة تطوير المناطق العشوائية وصل إلى 40 مليار جنيه، كما أن هناك مباردة جديدة من الرئيس بتطوير عواصم المحافظات، كما أن هناك مبادرة لتطوير الأسواق العشوائية بتكلفة 40 مليار جنيه.

وأكمل المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن هناك الكثير من المشاريع سيتم افتتاحها خلال الفترة القليلة المقبلة منها وحدات مدينة السلام وهي 4000 وحدة سكنية، وكذلك مشروع المرحلة الخامسة، وعدد من المشاريع في الإسكندرية.

“ساعة وساعة” برنامج “توك شو” إذاعي شامل ومتنوع لمدة يومين أسبوعيًا، على مدار ساعتين من الرابعة إلى السادسة مساء، يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، يناقش ويطرح ببساطة ودون تعقيد أهم القضايا المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والفنية والأدبية وغيرها من اهتمامات خلال الأسبوع.

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