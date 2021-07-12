تراند الفن: دراسة: إزالة الخصيتين قد تطيل عمر الرجال!

صحيفة المرصد : وجدت دراسة أن ذكور الأغنام التي خضعت للإخصاء، قد تعيش أطول بنسبة 60% من نظيراتها السليمة عن طريق تأخير شيخوخة الحمض النووي.

واقترح باحثون بقيادة جامعة Otago أن إزالة الخصيتين قد تقدم الفوائد نفسها للرجال أيضا.

وقال الفريق إن الأساليب التي استخدموها يمكن تطبيقها للسماح للمزارعين بمعرفة الخراف التي ستعيش لفترة أطول، وبالتالي ستكون أكثر إنتاجية.

وأجريت الدراسة من قبل عالمة الوراثة اللاجينية، فيكتوريا سوغرو، من جامعة Otago بنيوزيلندا وزملائها.

ونشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة eLife.