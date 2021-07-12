تراند الفن: وزير التموين: “توفير كل احتياجات المواطنين من السلع على بطاقة الدعم”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 08:09 مساءً - قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة توفر كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، تضخ 28 سلعة إلى منافذ التوزيع التي يصل عددها إلى 38 ألف منفذ، موزعة ما بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبقالي التموين.

ووجه المصيلحي، الشركة القابضة وشركتي الجملة التابعين لها بتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية، كما وجه مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة، بتشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

من جانبه، أكد رئيسا شركتي الجملة “العامة – المصرية”، أن نسب الصرف في الربع الأول من الشهر الجاري وصلت إلي 60%، وأن مخازن الجملة التابعة لهم بها استراتيجي كبير من كل السلع المدرجة على بطاقة الدعم.

وأشاروا إلى أن المخازن التابعة لهم والتي يصل عددها إلي 1500 مخزن تفتح أبوابها يوميا، إما أصحاب منافذ الصرف لصرف الاستعاضات المقررة لهم لكل السلع.

من جانبه أكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن المخازن التابعة للشركات يمكن متابعتها جيدًا بعد ميكنتها من خلال كل شركة، وأصبح من السهل معرفة الأرصدة الصادرة والواردة من السلع ونقاط الاحتياج لكل سلعة في إي مكان، وضخها فوراَ إلى تلك المخازن لتلبية احتياجات منافذ الصرف لها.

وأشار كمال إلى أن الميكنة ساهمت في حوكمة صرف السلع التموينية من خلال متابعها إلكترونيا، ومعرفة الصادر والوارد منها إلى تلك المخازن.

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