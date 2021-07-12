تراند الفن: محافظ دمياط تكرم الفريق الفائز بالمركز الرابع على العالم في بطولة “الروبوت” باليونان (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 مساءً - كرمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعضاء فريق TROJANS الفائزين بالمركز الرابع على مستوى العالم، وحصولهم على جائزة “البطل” ببطولة العالم المفتوحة في اليونان، والتي أقيمت عبر الإنترنت في الفترة من 24 إلى 27 يونيو.

ويضم الفريق ياسمين حجى، وفرح فرحات، وجاسمين هاني، وتقى القاضي، ونوران البادي، وجنا الإسكندراني، وجنا عطية، وهمسة مجاهد، ورقية عبد المنعم وأمل الشعشاعي.

كماكرمت محافظ دمياط أيضا، خالد صيام ومحمد الرجيسى المدربين بتلك المسابقة، مؤكدة أنهم مثال مشرف لجمهورية مصر العربية بتلك المسابقة، موضحة أن حصولهم على ذلك المركز، يعد إنجازا كبيرا.

كما أشادت بالدور الذي يلعبه مركز تنمية المهارات والموهوبين في تقديم الدعم اللازم للمتفوقين في شتي المجالات، موضحة أن محافظة دمياط تمتلك العديد من المواهب التي تؤهلها لتمثيل مصر في تلك المحافل الدولية.

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