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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 مساءً - أدمن 7 دقائق مضت المرصد 8 زيارة
صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، أعمال شغب ونهب “شبيهة بالحرب” في جمهورية جنوب إفريقيا، بعد سجن الرئيس السابق، جاكوب زوما.
وتشهد جنوب إفريقيا مظاهرات منذ يوم الجمعة الماضي، بعد صدور حكم بسجن الرئيس السابق، جاكوب زوما 15 شهرًا، بحسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.
وتركزت أعمال العنف وغطلاق النار في ولاية كوازولو ناتال، مسقط رأس زوما – حيث تم إحراق ونهب مركز للتسوق اليوم الاثنين، وامتدت أيضا إلى ولاية جواتينج المجاورة، وأكبر مدنها جوهانسبرغ.
والجدير بالذكر أنه تم استدعاء الجيش الجنوب إفريقي، الآن للمساعدة في استعادة النظام، وسط مخاوف من تصاعد العنف بسرعة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أعمال شغب ونهب في جنوب إفريقيا تشبه الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.