تراند الفن: «الصحة»: الجرعات المعطاة من لقاح كورونا يتجاوز 20 مليون جرعة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 مساءً - وقالت الوزارة في تغريدة على على “تويتر”: “بفضل الله أكثر من (20,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة”.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 304 آلاف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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