تراند الفن: الصحة العالمية: دمج لقاحات كورونا اتجاه خاطئ يؤدي لوضع فوضوي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 مساءً - حذرت منظمة الصحة العالمية، من مزج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن القرار قد يؤدي إلى وضع فوضوي، حسبما أفادت شبكة “العربية” في خبر عاجل لها.

وقالت ماريا فان كيركوف، قائدة الفريق الفني المختص بالتعامل مع فيروس كورونا في المنظمة، إن مخاوف ارتفاع عدوى كوفيد 19 بدأت تتزايد، خاصة بعد تفشي سلالة دلتا الهندية في أغلب الدول.

وأعربت خبيرة الأمراض الوبائية بمنظمة الصحة العالمية، عن صدمتها بعد مشاهدة حشود من الناس بلا كمامات وهم يغنون ويصرخون خلال المباراة النهائية من بطولة أوروبا لكرة القدم التي أقيمت في لندن أمس الأحد، مؤكدة أنها “فجعت” من هذا المنظر.

وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي لتزايد العدوى بفيروس كورونا، بما في ذلك سلالة “دلتا” المتحورة من كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.