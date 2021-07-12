تراند الفن: مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على فضل الأضحية وأحكامها بالتفصيل (تقرير)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 مساءً - أعلنت المحكمة العليا، نقلًا عن دائرة الأهلة “عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الجمعة، وذلك يكون السبت الماضي هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، والأحد هو الأول من شهر ذي الحجة”.

وبذلك تكون وقفة يوم عرفة في 19 يوليو، وعيد الأضحى في الـ20 من الشهر ذاته، بمشيئة الله، ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يعرف أحكام الأضحية وما يتعلق، وهذا ما سنتحدث عنه خلال هذا التقرير:

• فضل الأضحية

وفي هذا السياق تحدث الشيخ الدكتور سعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء السابق ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية عن فضل الأضحية.

وقال الشيخ الخثلان، إن التقرب إلى الله عز وجل بالأضحية من الأعمال الصالحة العظيمة، قال الإمام بن تيمية رحمه الله “أفضل العبادات البدنية الصلاة وأفضل العبادات المالية التقرب إلى الله بالذبح والنحر”، ولذلك جمع الله بينهما في قوله (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، وقال تعالى (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).

وتابع الشيخ الخثلان “الأضحية عمل صالح وقد أُمر الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يذبح ابنه فاستجاب لأمر ربه عز وجل واستسلم لأمر الله سبحانه وانقاد له فكيف بمن يؤمر بذبح شاة يتقرب بها إلى الله عز وجل فيبخل”.

وختم الشيخ الدكتور سعد الخثلان بقوله “العجيب أن الذين يبخلون بذبح الأضحية تجدهم ينفقون أموالاً كثيرة في أمور كمالية أو في سفر نزهة ونحو ذلك فيا أخي المسلم لا تبخل على نفسك واحرص على أن تتقرب إلى الله عز وجل بالأضحية فإن ثوابها عظيم وأجرها جزيل”.

• أحكام الأضحية

وأوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم التوكيل والتشريك في الأضحية.

وقال الشيخ المصلح: “إن الأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتقرب المؤمنون بذبح الأضاحي في يوم العيد وفي الأيام الثلاثة التي تليها”.

وأضاف أن أحكامها معروفة وهي سنة ثابتة مؤكدة في حق المستطيع، وينبغي ألا يفرط بها من كان قادراً عليها، وفيما يتعلق بالسنة، فهي أن يكون في البيت ويتولاها الإنسان بنفسه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذبح صلى الله عليه وسلم كبشين بيده عنه وعن أهل بيته”.

وتابع الشيخ المصلح: “فيما يتصل بالتوكيل، يجوز التوكيل في الأضحية لمن لم يكن متقناً للأضحية أو لمن يحب أن يوكل، ولكن الأحكام تتعلق بصاحب الأضحية، وهو الباذل لمالها أو الباذل لما يُضحى به، وليس للوكيل، فالوكيل لا يلزمه شيء من أحكام الأضحية”.

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