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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 مساءً - أدمن 40 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو، لحظة قطع مركبة من نوع “إلنترا” لإحدى الإشارات المرورية في المملكة وصدم سيارة “جيب بيضاء” والتي انحرفت وكادت تنقلب.
وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مثبتة في سيارة كانت متوقفة بالإشارة المرورية، لحظة تعرض “جيب بيضاء” للصدم بقوة من مركبة أخرى “إلنترا بيضاء” قطعت الإشارة المرورية.
وأبان المقطع أن السيارة “الجيب البيضاء” التي تعرضت للصدم من الجانب، انحرفت عن طريقها وكادت تنقلب، فيما لم يتضح ما إذا كان الحادث أسفر عن وقوع إصابات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: انحرفت وكادت تنقلب.. شاهد: لحظة صدم مركبة “إلنترا” لـ”جيب أبيض” بعد قطع إشارة مرورية بالمملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.