تراند الفن: انحرفت وكادت تنقلب.. شاهد: لحظة صدم مركبة “إلنترا” لـ”جيب أبيض” بعد قطع إشارة مرورية بالمملكة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 مساءً - أدمن ‏40 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد : وثق مقطع فيديو، لحظة قطع مركبة من نوع “إلنترا” لإحدى الإشارات المرورية في المملكة وصدم سيارة “جيب بيضاء” والتي انحرفت وكادت تنقلب. وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مثبتة في سيارة كانت متوقفة بالإشارة المرورية، لحظة تعرض “جيب بيضاء” للصدم بقوة من مركبة أخرى “إلنترا بيضاء” قطعت الإشارة المرورية. وأبان المقطع أن السيارة “الجيب البيضاء” التي تعرضت للصدم من الجانب، انحرفت عن طريقها وكادت تنقلب، فيما لم يتضح ما إذا كان الحادث أسفر عن وقوع إصابات.

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