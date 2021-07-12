تراند الفن: “الموارد البشرية” تكشف عن عقوبة صاحب العمل في حال تأخير رواتب العاملين

صحيفة المرصد : كشفت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، عن العقوبة بحق صاحب العمل في حال مخالفته نظام العمل ولائحته التنفيذية، ومنها ما يتعلق بتأخر راتب العمالة.

مخالفة لنظام العمل

وقالت الوزارة: إن “عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم في مواعيد استحقاقها المحددة في حساباتهم البنكية المعتمدة، أو احتجاز أجر العامل، أو جزء منه، دون سند قضائي يعد مخالفة لنظام العمل”.

العقوبة

وأوضحت أن العقوبة المنصوص عليها في هذه الحالة ستكون تغريم صاحب العمل 3 آلاف ريال في حال كان عدد العمال بالمنشأة يقل عن 10 عمال، أما إذا زاد عدد العمال على 10 فستتم معاقبة صاحب العمل بغرامة قدرها 5 آلاف ريال.

وختمت “الموارد البشرية” بالإشارة إلى أن هذه العقوبات تتعدد بتعدد العمال الذين لم يحصلوا على رواتبهم في المواعيد المحددة، أو تم احتجازها دون سند قانوني.