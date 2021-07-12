تراند الفن: ميليشيا الحوثي تقتحم حفل زواج في اليمن وتعتقل العريس والمطرب بسبب الغناء والموسيقى

صحيفة المرصد: اقتحمت قوة من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن، حفل زواج بمحافظة عمران شمالي البلاد وحولته إلى ساحة قتال بعد إطلاق الرصاص بشكل عشوائي.

اعتقال العريس والمطرب

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” لحظة اقتحام الكتيبة الحوثية المسلحة للعرس، واعتقال العريس والمطرب وتحطيم الآلات الموسيقية، وسط ذهول واستغراب من الحاضرين.

وبحسب أحد ناشري المقطع؛ فإن ميليشيا الحوثي اقتحمت العرس في محافظة عمران وأطلقت النار بسبب قرار زعيم ميليشيات الحوثي بمنع الأغاني في الأعراس والمناسبات.



