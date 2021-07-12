فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشف صاحب شركة التوصيل التي يعمل فيها المندوب الهندي بالكويت والذي تعرض للقتل، عن تفاصيل جديدة بشأن الحادثة المروعة التي هزت البلاد.
وقال صاحب الشركة في مقابلة مع جريدة “النهار” الكويتية: إن مندوب التوصيل توجه إلى منزل العميل لتوصيل “سكوتر كهربائي” مقابل 150 دينارًا، مبينًا أن العميل أراد الحصول أولًا على “سكوتر” ثم إحضار الأموال لاحقًا، وهو ما رفضه المندوب.
وأضاف: أن نظام الشركة يستوجب عدم تسليم الشحنة قبل استلام الأموال، لافتًا إلى أن المندوب اتصل بالشركة وأخبرهم بما حـدث، وأكدوا له عدم تسليم الشحنة قبل الحصول على مقابلها.
وأشار صاحب الشركة إلى أن العميل اتصل بالشركة وأخبرهم أنه سيدفع 100 دينار نقدي و50 دينارًا عن طريق الفيزا كارت وقوبل طلبه بالموافقة، مشيرًا إلى أنه اتصل مرة أخرى وأخبر موظف الشركة أن المندوب تعرض لحالة إغماء.
وتابع بقوله: أن “موظف الشركة اتصل بالمندوب على مدار ساعة ونصف الساعة دون إجابة، حتى رد عليه موظف بالإسعاف وأخبره أن المندوب لقي حفته، حيث كان غارقًا في دمـائه وبه إصابات في الرأس”.
وختم صاحب الشركة الكويتية، بالتأكيد على أنه “سيواصل دفع راتب المندوب لأسرته نظير إخلاصه في العمل”، لافتًا إلى أنه كان من أفضل العمال الملتزمين والمحافظين على الصلاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صاحب شركة عامل التوصيل الهندي المقتول في الكويت يكشف تفاصيل جديدة عن الحادثة المروعة_فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.