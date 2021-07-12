تراند الفن: بالفيديو.. “الملكية الفكرية”: نسخ التغريدات ونشرها دون إذن من صاحبها سرقة توجب المساءلة القانونية

صحيفة المرصد : أكد مشرف تفتيش احترام الملكية الفكرية في “هيئة الملكية الفكرية”، فيصل الماضي، اليوم الاثنين، أن نسخ التغريدات من موقع “تويتر” دون إذن خطي مُسبق من صاحبها يعد سرقة موجبة للمساءلة القانونية

جاء تأكيد “الماضي”، في حديث مع قناة “العربية”، بعد أن أطلقت الهيئة حملة لا تسرقها التي تهدف إلى منع التعدي على حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمؤلفين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: أن بعض المواقف استوجبت التحري والدقة في صحتها؛ مستشهدًا بهاشتاق “جدتي أنا” إذ تم فيه استخدام صورة لأحد الجدات وتوالت التغريدات تحتها وهذا مثال على التعدي على حقوق الملكية الفكرية.



