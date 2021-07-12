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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 06:09 مساءً - أدمن 22 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : أكد مشرف تفتيش احترام الملكية الفكرية في “هيئة الملكية الفكرية”، فيصل الماضي، اليوم الاثنين، أن نسخ التغريدات من موقع “تويتر” دون إذن خطي مُسبق من صاحبها يعد سرقة موجبة للمساءلة القانونية
جاء تأكيد “الماضي”، في حديث مع قناة “العربية”، بعد أن أطلقت الهيئة حملة لا تسرقها التي تهدف إلى منع التعدي على حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والمؤلفين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف: أن بعض المواقف استوجبت التحري والدقة في صحتها؛ مستشهدًا بهاشتاق “جدتي أنا” إذ تم فيه استخدام صورة لأحد الجدات وتوالت التغريدات تحتها وهذا مثال على التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. “الملكية الفكرية”: نسخ التغريدات ونشرها دون إذن من صاحبها سرقة توجب المساءلة القانونية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.