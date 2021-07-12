تراند الفن: ” هتلبس ده كله إزاي؟”.. شبكة عروس بسوهاج تثير الجدل على السوشيال ميديا ( فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 06:09 مساءً - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشبكة عروس بمحافظة سوهاج، من الذهب الخالص، عبارة عن كوليه ومعصم وثعبان وخاتم، وغيرها من الأشياء الثمينة، مما أثار حالة من الجدل الممزوجة بالسخرية.

وتفاعل النشطاء مع الفيديو بشكل ساخر، حيث قال أحدهم: ” ده دهب الأغراب”، بينما قال آخر: ” دي متجوزة تاجر آثار ولا سلاح ولا إيه”.

في حين سخرت أخرى: “مش حلوة على فكرة، شبكتي كانت أحسن”، وعلقت فتاة أخرى: “يا حرام مفيش دبلة”.

وقال فارس: “بنت خالة العروسة في ذمة الله”، بينما كتبت دينا ساخرة: “الظاهر فلوسه خلصت ومقدرش يجب الدبل”.

وتساءلت نونا: “طب يوم الشبكة هتلبس ده كله إزاي؟”، وعلق أحمد بشكل ساخر: “الذهب الصيني لا يعلى عليه”.

وتفاعل مستخدم قائلًا: “هاخدها منك بعد الجواز، عشان أعمل مشروع”، وقال أحمد: “يعني دول مش مكتشفين مقبرة وده الكنز”.

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