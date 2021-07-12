تراند الفن: تزامنًا مع تدشين كنيسة النوبارية.. تعرف على طقس التدشين الكنسي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 06:09 مساءً - دشن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، كنيسة الرسولين بطرس وبولس بمدينة النوبارية التابعة لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك في مناسبة عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.

وكنيسة “الرسولين” هي كنيسة جديدة حاصلة على ترخيص ببنائها منذ عام 2013، وجرت عمليات البناء والتشطيبات النهائية بها وانتهت الشهر الجاري قبيل تدشينها بيد قداسة البابا وتسعة من أحبار الكنيسة.

والتدشين في الكنيسة القبطية أحد المراسم المهمة التي يقوم بها البطريرك للكنيسة، ويعني التدشين تكريس، أي تخصيص أشياء معينة لله، فلا تستخدم إلا في خدمة الله، ويتم التدشين بواسطة “دهنه بزيت الميرون المقدس”، وهذا يعني أن جميع ما يتم استخدامه في الكنائس مُدشن، مثل: الأيقونات والأواني المقدسة الخاصة بالخدمة.

ويرصد “القاهرة 24” تفاصيل طقس التدشين في النقاط التالية:

-التدشين يعد عيد ميلاد للكنيسة ويكون هذا هو الاحتفال المحلي التي تحتفل به الكنيسة وعيدها الخاص.

-التدشين يتم مرة واحدة في عمر الكنيسة مثل المعمودية ونستخدم زيت الميرون وهو زيت التخصيص والتقديس مثل ما يستخدم في سر المسحة المقدسة.

–معظم صلوات التدشين من صلوات تدشين هيكل سليمان، وهذه الصلوات تدور حول بعض المعاني أولها معنى الرحمة والإنسان عندما يتقابل مع الله يجب أن يطلب منه الرحمة.

-وفي الكنيسة يردد كثيرًا كيرياليسون “يا رب ارحم لأنها حسب المعتقد الكنسي الكلمة الوحيدة التي يقولها الإنسان في محضر الله، وفي صلاة التدشين يقال “يا رب ارحم” وتعد الخطوة الأولى في طقس التدشين.

-ثم يرشم المذبح بعلامة الصليب ويقال 7 طلبات سيتم تحقيقها بواسطة المذبح حسب المعتقد الكنسي وفي نهاية الطلبات يقال جملة “إن هذا المذبح كمال لكل بر، والمرد في الخطوة الثانية يقال “آمين استجب يا رب طلباتنا” أي طلبات الشعب والكنيسة.

-وأخيرًا يتم مسح المذبح بزيت الميرون ويقال اسم المذبح ومكانه والبلد التي بها الكنيسة مثل شهادة الميلاد والمرد يكون “هليلويا” أي نتهلل بالفرح.

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