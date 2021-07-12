فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:09 مساءً - أوضحت تحريات الأجهزة الأمنية ، تفاصيل واقعة فتاة الـ”تيك توك”، موكا

حجازي، التي تم القبض عليها، بعد مودة الأدهم وحنين حسام.

وذكرت التحريات أن والد الفتاة يعمل بالخارج بدولة الجزائر، وهي من أسرة

فقيرة مقيمة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر بالقاهرة، وأن صديق الفتاة الهارب

والمتهم بتصوير تلك الفيديوهات، ما زالت تلاحقه أجهزة الأمن لضبطه وتقديمه لجهات

التحقيق.

فيما أودعت جهات التحقيق موكا حجازي، فتاة التيك توك، بعد التحقيق معها

ومواجهتها بـ 12 فيديو فاضحًا نشرتها الفتاة عبر حساباتها على مواقع التواصل،

بالإضافة إلى إيداعها في إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع، لاتهامها بالتحريض على

الفسق.

وأوضحت الفتاة أمام جهات التحقيق: “كنت عايزه فلوس وأبقى معروفة علشان

أتعرف على زبائن وناس مهمة تدفعلي فلوس كتير مقابل علاقات خاصة”، بحسب صحيفة

“أخبار اليوم” المصرية.

ولفتت إلى أنها كانت تبث إعلانات لبعض المحلات التجارية والمنتجات لزيادة

نسبة الإقبال عليها والشراء وتتحصل من خلالها على أرباح مالية.

وتابعت: “أنشأت حسابًا إلكترونيًا عبر التطبيقات، وبدأت البث لمقاطع

الفيديوهات الخادشة للحياء عبر تطبيقات تيك توك وإنستغرام ويوتيوب، وكنت عايزه

شهرة وفلوس من وراء الفيديوهات دي”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عزبة الهجانة..تفاصيل جديدة عن موكا حجازي وأين والدها؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.