تراند الفن: 24 ألف جنيه لكل لاعب بالأهلي بعد الفوز في 3 مواجهات متتالية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:09 مساءً - قرر النادي الأهلي صرف مكافآت فوز فريق الكرة الأول أمام سموحة والمقاولون، ومصر للمقاصة، وذلك قبل مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي علي سموحة ثم المقاولون العرب وأخيرا المقاصة أمس ليحصد 9 نقاط متتالية ويقلص فارق النقاط مع نادي الزمالك المتصدر حتي الآن.

ومن المقرر حصول كل لاعب بالأهلي وفقا للائحة المالية علي مبلغ 24 ألف جنيه عن المباريات الثلاثة بواقع 8 آلاف جنيه عن كل لقاء.

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