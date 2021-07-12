تراند الفن: شاهد: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في تداول اليوم.. و 5 صفقات خاصة على أسهم 5 شركات بأكثر من 68 مليون ريال

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد : أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعاً 10.20 نقطة، عند مستوى 10698.54 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم : ” عطاء – أمانة للتأمين – بوبا العربية – بحر العرب – الخليجية العامة “. أما الأسهم الأكثر انخفاضاً فجاءت كالتالي : ” الأبحاث والإعلام – السعودي الفرنسي – عذيب للإتصالات – جبسكو – الغاز “. وتمت اليوم الإثنين، 5 صفقات خاصة في السوق السعودي بقيمة بلغت 68.8 مليون ريال، وفيما يلي تفاصيل الصفقات: أسمنت القصيم : 82653 سهماً – 7.03 مليون ريال ينساب : 91923 سهماً – 6.43 مليون ريال المتقدمة : 150271 سهماً – 10.82 مليون ريال إس تي سي : 87981 سهماً – 11.44 مليون ريال سبكيم العالمية : 1103177 سهماً – 33.10 مليون ريال

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