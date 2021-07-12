فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: سلط تقريرا لقناة “الإخبارية” الضوء على مدرسة الرحمانية الابتدائية في مكة، التي تعد أول مدرسة حكومية في المملكة، تأسست قبل 112 عاما بموقع يطل على المسعى بين الصفا والمروة. وفي عام ١٣٥٤ هـ أثناء زيارة الملك عبدالعزيز للحرم زار المدرسة الموجودة في المسعى فطلب منه الأهالي إطلاق اسم لها فأطلق عليها اسم والده الإمام عبدالرحمن وظلت حتى الآن تحمل اسم الرحمانية. وتعاقب عليها عدد من المربيين، وتخرج منها علماء وملوك، ومن أبرز طلابها : الشريف طلال ملك الأردن والشريف فيصل ملك العراق، وعدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال والإعلام وكبار الضباط وعدد كبير من الأدباء.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تخرج منها ملوك وعلماء.. بالفيديو: تعرف على قصة مدرسة الرحمانية في مكة وسر تسميها بهذا الأسم! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.