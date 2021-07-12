تراند الفن: «أمانة المدينة» تعلن تحويل مسار تقاطع طريق خالد بن الوليد مع طريق الملك عبدالله

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:09 مساءً - أعلنت أمانة المدينة المنورة، بالتعاون مع المرور، عن البدء في تحويل مسار تقاطع طريق خالد بن الوليد مع طريق الملك عبدالله الدائري الثاني، وذلك من الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين.

وقالت الأمانة عبر حسابها تويتر : “نعتذر لإزعاجكم.. بالتعاون مع مرور المدينة المنورة.. تم البدء في تحويل مسار تقاطـع طـريق خالد بن الوليد مع طريق الملك عبدالله «الدائري الثاني»، لاستكمال أعمال تنفيذ مشروع جسر التقاطع”.

وأوضحت أمانة المدينة أن تحويل الطريق سيبدأ في الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين (12 يوليو 2021م).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.