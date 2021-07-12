تراند الفن: أمير مكة يشهد إصدار أول بطاقة ذكية لحج 1442هـ (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:09 مساءً - شهد أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر ‏بن سلطان إصدار أول بطاقة ذكية لحج 1442هـ، واستمعا لشرح ‏من نائب وزير الحج والعمرة عن خصائصها.‏

كما أطلع أمير منطقة مكة ونائبهعلى الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن، حيث تم تجهيز أكثر من مليون وجبة لموسم حج هذا العام، روعي في تحضيرها أعلى درجات الجودة والسلامة وتطبيق المعايير المعتمدة وفقًا لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وافتتح أمير مكة مركز الترحيب والاستقبال بالزايدي، والذي يهدف إلى تسهيل حركة نقل الحجاج من وإلى مكة المكرمة، وتقليص وقت انتظار الحافلات، وتحسين الصورة البصرية لنقاط الفرز.

كما يقدم مركز الاستقبال بالزايدي، خدمات الضيافة ونقل الأمتعة للمشاعر المقدسة، وتفويج الحجاج أصحاب الأعذار الشرعية إلى الحرم، وإصدار بطاقة الحج الذكية، وقراءة تصاريح الحج آليًا بواسطة أجهزة قارئة.

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