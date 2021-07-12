تراند الفن: ننشر إجابة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:09 مساءً - انتهى طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة من أداء امتحان اللغة الفرنسية اليوم الاثنين، بمختلف محافظات الجمهورية

وينشر “القاهرة 24”، إجابة امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الشعبة العلمية، من خبير اللغة الفرنسية وليد عبد العظيم كما يلي:

الوثيقة الأولي cuisine du monde

1- les aliments préférés

2-italiens

3-le fromage

4-du poisson

5-sur Internet

6-Laura

الوثيقة الثانية Rencontre sur le chat

7- sur Internet

8-week-end

9- amis

10- le soir

11- individuel

12- lucas

السؤال الثاني: المواقف

13- Je préfère le tir à l’arc.

14- Ma voiture est noire.

15- Mange un peu de tout.

16- ça te dit d’aller à la piscine ?

17- Donnez-moi un kilo de fraises.

18- parce que j’ai mal à la tête

19- On a donné à manger aux lapins.

20- J’ai faim.

السؤال الثالث: القواعد

21-du

22- au

23-leurs

24- les

25- si

26-se baignent

27- du

28-comment

29- marron

30- fait

31- en

32- beaucoup d’

33- plus

كما نشر “القاهرة 24”، امتحان اللغة الفرنسية “الشعبة العلمية” لطلاب الثانوية العامة، بعد أن تم الانتهاء من الامتحان منذ قليل.

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