تراند الفن: روسيا تسجل 25 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:09 مساءً - أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، تسجيل 25140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقال مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا بروسيا، إن البلاد سجلت 25140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في اليوم الماضي، وتم الإبلاغ عن 710 حالة، جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزعت الإصابات على 83 إقليم في روسيا، ولا تزال موسكو تحتل المركز الأول من حيث معدل الإصابات، حيث أبلغت عن 2566 حالة، وتليها بطرسبورغ التي سجلت 2029 إصابة، وبذلك وصل العدد الإجمالي لمصابي كورونا في البلاد، 5808473 إصابة، مع وفاة 143712 حالة، إلى جانب تعافي 5216648 مريضًا، منذ بداية الجائحة العام الماضي.

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