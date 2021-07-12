شوف أجدد تخفيضات وعروض ألعاب طوكيو السعودية

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نعرض لكم اليوم أجدد تخفيضات وعروض ألعاب طوكيو المميزة التي ينتظرها الكثير من الاطفال والشباب حيث يطرح عروض ذهبية بأقل من نصف الثمن على اكسسوارات الكمبيوتر من سماعات، لوحة مفاتيح، وحدات تحكم، ماوس، وأجهزة البلاي ستيشن وغيرها من المنتجات والسلع الإلكترونية بسعر مناسب مع جودة صناعة عالية وضمان لمدة عام أو أكثر حسب نوعية المنتج الذي تقوم بطلبه، لمزيد من العروض والتخفيضات الموجودة في متاجر المملكة زوروا موقعنا ليصلك كل جديد وأنت في مكانك.
تعرف على أجدد تخفيضات وعروض ألعاب طوكيو السعودية
سوف نعرض لكم الآن اجدد عروض وتخفيضات ألعاب طوكيو المتوفرة والتي يمكنك طلبها أونلاين مع خدمة التوصيل المجاني والسعر يشمل الضريبة.
اكتشف تجربة لعب أعمق مع دعم ردود الفعل اللمسية ، والمشغلات التكيفية ، وتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد مع عرض التوفير من SONY المكون من :
- جهاز بلاي ستيشن 5 بلو راي من سوني.
- وحدة تحكم لاسلكية Dual Sense 5 إضافية.
- سماعة الألعاب كوغار فونتوم إيسينشال يونيفرسال ستريو
- لعبة Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: Ultimate Edition – لعبة PS5
- كما يتوفر مع العرض لعبة FIFA 21 NXT LVL Edition – لعبة PS5
- التوصيل من يوم 14 حتى يوم 18 يوليو.
أجدد تخفيضات وعروض ألعاب طوكيو السعودية
يمكنكم اختيار اللعبة المفضلة أو ابحث عن الألعاب الجديدة التي يوفرها المتجر بأسعار وخصومات مناسبة.
- Mortal KOMBAT 11 Ultimate – PS5 لعبة المقاتلة والحرب مع العديد من الأسلحة والعتاد، استمتع بأجواء القتال واحصل على اللعبة بسعر 189 ريال سعودي.
- لعبة FIFA 21 NXT LVL Edition – PS5 بسعر 299 ريال سعودي.
- كما يوفر عرض على لعبة Resident Evil Village – PS4 بسعر 249 ريال سعودي.
- عرض خاص على لعبة Cyberpunk 2077: Steelbook Edition – PS4 بسعر 159 ريال سعودي.
- كما يوفر عرض على لعبة Captain Tsubasa: Rise of New Champions – PS4 بسعر 159 ريال سعودي.
- لعبة Sea of Thieves – XBOX ONE بسعر 239.86 ريال سعودي.
- لعشاق المصارعة والقتال إليكم أفضل عرض على لعبة WWE 2K20 – PS4 بسعر 99 ريال سعودي.
- لعبة Strange Brigade – XBOX ONE بسعر خاص 108.43 ريال سعودي.
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