نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض الجزيرة على الأضاحي بأفضل الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم أجدد عروض الجزيرة على الأضاحي بأفضل الأسعار مع اقتراب موسم الحج يمكنك الاعتماد على أسواق الجزيرة وقم باختيار اضحيتك الآن وسنقوم بتوصيلها إلى منزلك واستلامها مذبوحة جاهزة، يمكنكم أيضًا الاستفادة من العروض المتاحة الآن داخل أسواق الجزيرة أو طلبها أونلاين من خلال الرقم الموحد للمتجر لمزيد من العروض والتخفيضات قوموا بزيارة موقعنا ليصلك آخر العروض المتوفرة.

أجدد عروض الجزيرة على الأضاحي بأفضل الأسعار

مع عروض أسواق الجزيرة احجز أضحيتك الآن بأقل سعر وسيتم توصيلها إليكم أول يوم عيد الأضحى مذبوحة وجاهزة، مواعيد الاستلام من الساعة واحدة حتى الساعة الرابعة.

كما يمكنكم الاتصال للحجز والاستفسار من خلال الأرقام التالية:

0501218775 فرع الربيع

0594844391 فرع السلمانية

0509279237 فرع الغدير

0566933201 فرع الموسى

عروض الجزيرة على الأضاحي بأفضل الأسعار

تعرف على العروض المتوفرة على الأضاحي والأسعار والأوزان:

خروف بربري كامل الوزن من 13 حتى 15 كيلو بسعر 702.78 ريال سعودي.

كما يوفر عرض خاص على خروف نعيمي كامل وزن 20 حتى 25 كيلو بسعر 1878.33 ريال سعودي.

خروف رفيدي كامل الوزن من 13 حتى 15 كيلو بسعر 1047.78 ريال سعودي.

تيس بلدي كامل الوزن من 11 حتى 14 كيلو بسعر 1252.22 ريال سعودي.

كما يوفر عرض على خروف سواكني كامل الوزن من 20 حتى 25 كيلو بسعر 1201.11 ريال سعودي.

أجدد عروض أسواق الجزيرة اليوم

عروضنا مازالت مستمرة على السلع والمنتجات يمكنكم زيارة متجر الجزيرة الإلكتروني لطلب المنتجات أونلاين مع خدمة التوصيل المجاني إذا كانت قسيمة المشتريات الخاصة بك أكثر من 500 ريال سعودي.

من الآن أنت ليس بحاجة إلى البحث كثيرًا لشراء أضحيتك لأن مع أسواق الجزيرة ستتمكن من شرائها وبكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

قم بتحديد الأضحية حسب الوزن المناسب.

يمكنكم الحجز من خلال الأرقام المتوفرة سابقًا.

يمكنكم دفع نصف المبلغ والنصف الآخر عند التسليم.

برجاء تحديد موقعك والبيانات كاملة لكي يتم تسليم الأضحية في المكان الصحيح.

سيتم تسليم الأضحية مذبوحة وجاهزة أول يوم عيد الأضحى في المواعيد من الساعة الواحدة حتى الساعة الرابعة.

لمزيد من المعلومات قوموا بزيارة المتجر الإلكتروني الخاص بأسواق الجزيرة لمعرفة العروض الأخرى المتوفرة.