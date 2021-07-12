شوف أجدد تخفيضات وعروض مكتبة الجرير الأسبوعية

نقدم لكم اليوم أجدد عروض مكتبة الجرير الأسبوعية على الأجهزة الإلكترونية الحديثة والسلع والمنتجات المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والهواتف ذات العلامات التجارية المختلفة وسوف نعرض لكم الآن أجدد العروض المتوفرة داخل المتجر الإلكتروني الخاص بهم ويمكنك طلب ما تحتاج من خلال الشراء أونلاين أو زيارة المتجر، تابعوا موقعنا ليصلك كل ما هو جديد وحصري عن العروض والتخفيضات الموجودة في المملكة.

أجدد تخفيضات وعروض مكتبة الجرير الأسبوعية على الشاشات

مع عروض الجرير يمكنكم شراء السلع بأقل من نصف الثمن وسوف نعرض أمامكم كافة الأجهزة المتوفرة داخل العرض للاستفادة بتلك العروض وشراء ما ينقصكم.

شاشة LG

65 بوصة.

ضمان 24 شهر من الوكيل.

متوفرة باللون الأسود.

ذاتي الإضاءة/ يعمل بالذكاء الاصطناعي بفضل معالج a7 من الجيل الرابع.

دقة الشاشة 4K.

ألوان مثالية/ صورة واضحة وكأنك تعيش داخل الحدث/ تجربة صوتية عالية النقاء.

الشاشة متوفرة بسعر مناسب بعد الخصم 8499 ريال سعودي شامل الضريبة.

كما يوفر عرض خاص على شاشة LG 4 Ultra HD Nano cell

كما يوفر عليها ضمان 24 شهر من الوكيل.

متوفرة باللون الأسود.

يعمل بالذكاء الاصطناعي بفضل معالج a7 من الجيل الرابع

كما يتيح أكثر من اختيار للتوصيل مثل بلوتوث، واي فاي، وايرلس.

كما يوفر لكم ألوان مثالية/ صورة واضحة وكأنك تعيش داخل الحدث/ تجربة صوتية عالية النقاء.

متوفرة بسعر 4999 ريال سعودي السعر يشمل الضريبة.

لمزيد من العروض عن الشاشات يمكنكم زيارة المتجر الإلكتروني لمكتبة الجرير.

أجدد تخفيضات وعروض مكتبة الجرير الأسبوعية على الساعات الذكية

يوفر عرض على آبل واتش (64-bit Dual Core)

سعة 32 جيجا بايت.

مقاس الشاشة 44 مم.

كما تحتوي على نظام تحديد الموقع GPS.

تقنية الاتصال: البلوتوث/ الواي فاي.

هيكل من الألومنيوم مع اسوار رياضي.

متوفرة باللون الأحمر.

كما يأتي معها ضمان لمدة 24 شهرًا من الوكيل.

السعر شامل الضريبة 1549 ريال سعودي.

كما يوفر عرض على شاومي مي واتش لايت

تحتوي على شاشة LCD تعمل باللمس.

مقاس الشاشة 1.4 مم.

متوفرة باللون الأزرق البحري الداكن.

كما أن مادة الإطار مصنوعة من البلاستيك مع اسوار رياضي.

كما تحتوي على نظام تحديد الموقع GPS وتقنية اتصال بالبلوتوث.

السعر شامل الضريبة 249 ريال سعودي.

لمزيد من العروض عن الساعات الذكية يمكنكم زيارة المتجر الإلكتروني لمكتبة الجرير.