نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين 12 يوليو 2021 تخفيضات خاصة بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم الاثنين 12 يوليو 2021 تختلف عن أي اثنين سابق، فمن المعروف أن عروض يوم الاثنين في العثيم هو الموعد الأسبوعي الخاص بمهرجان الطازج في العثيم، ويقدم فيه فروع أسواق عبد الله العثيم الكثير من العروض على بعض المستلزمات المنزلية لمدة يوم واحد فقط، بينما عروض اليوم غير، قمع استمرار كل من العرض الأسبوعي للعثيم وكذلك عروض مهرجان الطازج اليوم، قدمت لنا أسواق العثيم ماركت عروضاً خاصة أخرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442، في هذا المقال إليكم أحدث عروض الأضحية من العثيم.

عروض العثيم اليوم الاثنين 12 يوليو 2021 على الأضاحي

الأضحية من السنن المؤكدة على كل مسلم قادر، فهي وسيلة من وسائل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتحقق مبدأ المشاركة في الفرحة بالأعياد بين كل أفراد المجتمع دون تمييز بين غني وفقير، وتذبح الأضاحي بعد صلاة عيد الأضحى وحتى غروب رابع أيام العيد، ويفضل الذبح في المسالخ الحكومية للكشف عن الأضحية والتأكد من خلوها من الأمراض.

تحت شعار وكلنا وتوكل، جاءت عروض العثيم اليوم على الأضاحي، حيث تم تقديم تخفيضات كبيرة على أسعار الخروف السواكني والبربري والنعيمي، يمكن شراء قسيمة الأضحية عبر تطبيق اكتساب من خلال خدمة الأون لاين، أو التوجه إلى أحد فروع عبد الله العثيم وشراء قسيمة الأضحية من خلال الكاشير الموجود بأي فرع من فروع أسواق العثيم.

كذلك تم توفير إمكانية تسليم الأضحية للعميل مباشرة أو إرسالها إلى أحد الجمعيات الخيرية مثل جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية، أو جمعية أسر التوحد الخيرية، أو جمعية النهضة النسائية الخيرية.

الأسعار شاملة الذبح والتسليم وكذلك ضريبة القيمة المضافة، لن يُطلب منك أي رسوم إضافية مع سعر الأضحية المذكور، وجاءت أسعار الأضاحي كما يلي:

أسعار الأضاحي في العثيم 1442