تراند الفن: “جريليش” يكشف حقيقة رفضه تسديد ركلة الجزاء الأخيرة في نهائي اليورو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:09 مساءً - كشف جاك جريليش، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب إنجلترا، حقيقة رفض تسديده ركلة الجزاء الأخيرة أمام منتخب إيطاليا، وترك بوكايو ساكا يهدرها، في مباراة الأمس بنهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وقال “جريليش” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ردًا على قصة خبرية من شبكة “سكاي سبورتس”؛ تتهمه برفض تسديد الركلة الترجيحية: “لقد قلت أنني أريد تسديد ركلة جزاء، المدرب اتخذ العديد من القرارات الصحيحة في البطولة”.

وتابع: “المدرب قد فعل نفس الأمر اليوم، ولكن لا أريد أن يقول الناس أنني لم أرغب في تسديد ركلة جزاء، بينما قلت أنني سوف أسدد”.

وانتهت المباراة التي جمعت بين منتخبي إيطاليا وإنجلترا أمس، بفوز الأول ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020 على ملعب ويمبلي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

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