فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:09 مساءً - توفى كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، صباح اليوم، إثر حادث غرقه في

ترعة المريوطية، أثناء هروبه من مصحة إدمان.

وكان كريم صبري، وجه رسالة لوالدته قبل وفاةه بعدة أيام، وذلك عبر حسابه

الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: “ربنا يخليكي

ليا يا أمي ويحفظك دايمًا يارب”.

وكان المطرب رامي صبري، نعى شقيقه كريم

صبري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، داعيا الله

أن يرحمه ويغفر له.

ونشر رامي صبري بحسابه الشخصي على “انستجرام” صورة شقيقه الراحل

وعلق عليها: “توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله أن

يرحمه ويغفر له”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: آخر ما كتب شقيق رامي صبري قبل وفاته هروبًا من مصحة علاج الإدمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.