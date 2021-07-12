تراند الفن: طلاب الثانوية العامة ببورسعيد عن امتحان اللغة الفرنسية: “سهل والوقت يكفي للإجابة” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:09 مساءً - أبدى طلاب الثانوية العامة ببورسعيد، سعادتهم البالغة من امتحان اللغة الفرنسية، وظهرت البسمة والسعادة علي وجوه الطلاب، وذلك أثناء خروجهم من لجان الامتحان.

رصد “القاهرة 24” أراء الطلاب، الذين أكدوا أن الأسئلة جاءت مباشرة وفي مستوي الطالب المتوسط، ولم يواجه الطلاب أي صعوبة في الأسئلة، وأكدوا أنها لم تخرج عن المنهج والامتحانات التجريبية.

وأكد الطلاب أن الوقت كان كافي لحل الأسئلة، ولم يواجهون أي صعوبات خلال الامتحان، مؤكدين أن الإجراءات كانت تتم بسهولة ويسر، ولم يتعرضوا لأي مشكلات فنية أو إدارية.

وأشار عددًا أخر من الطلاب أن امتحان الألماني جاء كذلك في مستوي الطالب المتوسط، الا أن اللغة الفرنسية كانت أكثر سهولة، مطالبين أن تكون الامتحانات القادمة بنفس المستوي، قائلين: “كفاية صعوبة امتحان اللغة العربية والحمد لله تعوضت في الفر نساوي”.



وأبدي طلاب شعبة العلمي ببورسعيد قلقهم من امتحان الرياضيات والفيزياء مطالبين الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، والقائمين علي وضع الامتحان بأن يكون من داخل المنهج، وأن يكون مناسبًا لمستوي الطلاب، خاصة أن امتحان اللغة العربية كان صادمًا.

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