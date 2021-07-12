فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:09 مساءً - تأكد غياب ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم

بالنادي الأهلي عن المشاركة مع الفريق أمام كايزر تشيفز فى نهائى دوري أبطال

إفريقيا .

ويلتقى الأهلى مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا مساء السبت المقبل بملعب

محمد الخامس بالمغرب فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .

ويأتى تأكد غياب ناصر ماهر وأحمد بيكهام بسبب انضمامهم لصفوف المنتخب

الأولمبي بمعسكره المغلق المقيم فى القاهرة استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب

الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو خلال شهر يوليو الجاري .

وجاء قرار انضمام ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام إلى معسكر منتخب مصر

الأولمبي بالتنسيق بين شوقي غريب مدب الفراعنة وموسيمانى المدير الفنى للأهلى ، على ان ينضم الرباعى الأخر محمد الشناوى

وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن إلى المنتخب الأولمبي عقب خوض نهائى دوري

أبطال إفريقيا .

واستقر الكاف على سفر الأهلى وكايزر تشيفز إلى المغرب قبل موعد المباراة بـ

72 ساعة للدخول فى الفقاعة الطبية الشاملة لتجنب مخاطر فيروس كورونا والخروج

بالمباراة إلى بر الأمان .

وكان الكاف أعلن بشكل رسمي إقامة المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

بين الأهلى وكايزر تشيفز دون حضور جماهيري وذلك بناء على رغبة من السلطات المغربية

المستضيفة للنهائى الإفريقي .

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأهلي يفقد نجميه في نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.