فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:09 مساءً - حكمت محكمة الأسرة في التجمع الخامس ، برفض الاستئناف المقدم من الفنان

أحمد عز، على حكم أول درجة، وإلزامه بالمصروفات.

وقضت المحكمة بإلزامه بدفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني ( حوالي 58 ألف

دولار)، قيمة مصاريف دراسية لتوأم الفنانة زينة، عن عامي الدراسة 2018-2019

و2019-2020.

و كانت الفنانة زينة قد رفعت دعوى قضائية قبل سنوات تطالب فيها بأن يدفع

والد توأمها أحمد عز المصاريف الدراسية لهما أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر وحصل

صراع بين الجهتني في المحاكم.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: المحكمة تصدم أحمد عز وتلزمه بدفع مبلغ كبير لصالح زينة مجددًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.