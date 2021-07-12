تراند الفن: بيان من الداخلية بشأن تنفيذ حكم القصاص في المواطن عبدالعزيز الحربي لقتله مقيم مصري بالقصيم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏49 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة

صحيفة المرصد – واس : أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الرس بمنطقة القصيم، فيما يلي نص البيان : أقدم / عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي – سعودي الجنسية – على قتل / فتحي محمد محمود عوض – مصري الجنسية – وذلك بطعنه بسكين ثلاث طعنات أدت لوفاته . وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي, اليوم الاثنين 2 / 12 / 1442 هـ بمحافظة الرس بمنطقة القصيم .

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