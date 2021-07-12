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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن 17 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو لحظة نطق رئيس محكمة قضية “الفتنة” بالأردن على “المتهمين” رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، في قضية الفتنة.
وقررت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، إدانة المتهم في قضية “الفتنة”، باسم عوض الله، بتهمة زعزعة استقرار المجتمع مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة.
ووفقًا لقناة “المملكة” الأردنية، أصدرت المحكمة قرارًا بإدانة المتهم الشريف حسن بن زيد بالتهمتين الأولى والثانية أيضًا والحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بالأشغال المؤقتة، وإدانته بتهمة تعاطي المخدرات والحبس لمدة سنة، وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لحظة النطق بالحكم على المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في قضية الفتنة بالأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.