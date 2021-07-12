تراند الفن: إجراءات الحصول على شقة “سكن مصر” ضمن مبادرة التمويل العقاري

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:09 مساءً - يترقب الكثيرون إعلان البنك المركزي التفاصيل النهائية، تمهيدًا لتنفيذ المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة سنوية مُتناقصة 3%، حيث تعد هذه المبادرة إحدى المبادرات الهامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التمويل العقاري، بهدف توفير شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالتقسيط على 30 عاما بفائدة مخفضة.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات، إن شقق “سكن مصر” تندرج تحت مبادرة التمويل العقاري، مضيفًا أنه يوجد 30 ألف وحدة سكنية لسكن مصر، إضافة إلى إمكانية شراء وحدات سكنية كاملة التشطيب خارج منظومة الإسكان التابعة للدولة بنفس شروط المبادرة.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري 2021، الفئات محدودة ومتوسطي الدخل، وذلك لدعم قُدراتهم على تملك الوحدات السكنية، جاهزة للطرح رسميًا، والتي من المتوقع أن يعلن بدء تفعيلها البنك المركزي خلال الأسابيع القادمة.

ويرصد “القاهرة 24” إجراءات الحصول الحصول على شقة سكن مصر ضمن مبادرة التمويل العقاري:

1- أن يكون المتقدم شخص طبيعي – مصري الجنسية.

2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

3ـ أن يكون المُتقدم من متوسطي الدخل، بحيث لا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله عن 600 ألف جنيه سنويًا للأسرة بما يُعادل 50 ألف جنيه شهريًا وعن 480 ألف جنيه سنويًا للأعزب بما يُعادل 40 ألف جنيه شهريًا، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مُستندات الدخل عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب تضمين مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافي الدخل.

4- الدخول والتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق والاطلاع على كراسة الشروط المرفوعة على الموقع، على أن يتم طباعة كل من الاستمارة والإقرار وملء بياناتهما وتوقيعهما بخط اليد، ثم رفعهما مع باقي المستندات المطلوبة للحجز عند تقديم طلب حجز الوحدة السكنية.

5- الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة للحجز من المتقدم كما هو مُوضـح تفصيلًا بالبند الثالث في الكراسة عند (الحجز + التعاقد)، بحيث لن يُلتفت إلى أي مُستندات ترد غير مُستوفاه أو غير واضحة أو غير كاملة أو عن غير طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق أو بعد موعد التقديم، وفي حالة عدم وجود أي من المستندات المطلوبة يتم رفض الطلب.

6- سداد مصروفات التسـجيل ومُقدّم جدية الحجز كما هو مُوضـح تفصيلًا بالبند السادس في الكراسة “أسلوب السداد”.

7- يُعتبر المُتقدم صاحب الطلب هو مُسدد مبلغ مُقدم جدية الحجز(اسم المستفيد) لدى بنك التعمير والإسكان والمُوقع على استمارة حجز الوحدة السكنية، وفي حالة الرغبة أن يكون التعاقد على الوحدة السكنية عن طريق الشراكة باسم الطرفين (صاحب الطلب والزوج أو الزوجة) يتم توقيع استمارة حجز الوحدة السكنية من الطرفين، وتسجيل ذلك على الموقع الإلكتروني.

8- ضرورة الدخول والتقديم لحجز الوحدة المطلوب شرائها بالبوابة الإلكترونية فور فتح باب الحجز، بعد تأكيد سداد مصروفات التسجيل ومبلغ مُقدّم جدية الحجز، وذلك قبل انتهاء الوحدات المتاحة على البوابة الإلكترونية، نظرًا لأن التخصيص يكون بأسبقية الحجز على الموقع الإلكتروني.

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