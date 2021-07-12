تراند الفن: واتساب يفاجئ المستخدمين ويطرح ميزة جديدة طال انتظارها!

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏41 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد: كشف موقع “WABetaInfo” التقني الذي يراقب “واتساب” أن الإصدار الجديد من التطبيق سيصبح مختلفا عما سبقه، إذ سيكون بمقدور المستخدم التحكم بنوعية الصور والفيديوهات المرسلة. وبحسب “سكاي نيوز”، ذكر الموقع أن ضغط الصور والفيديوهات (compression) يجري تجريبه حاليا في النسخة التجريبية للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد. وبموجب الميزة الجديدة، سيكون هناك 3 خيارات خاصة بجودة الصور هي: تلقائي وأفضل جودة أو توفير البيانات. وستساعد هذه الخدمة الأشخاص على ضغط الوسائط المتعددة التي يستعينون بها، خاصة إذا راودهم قلق ما بشأن سرعة الإنترنت أو حدود البيانات، وفي وسع المستخدمين أيضا إرسال الصور والفيديوهات بأفضل جودة في حال تجنب خيار الضغط (compression). وفي الوقت الحالي، يتجنب “واتساب” ضغط الملفات المرسلة عبره.

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