تراند الفن: تعرف على أحدث التطورات العسكرية في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد : أعربت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الأحد، عن قلقها من التقدّم السريع لمتمردي حركة طالبان، في الوقت الذي تستمر فيه القوات الأميركية الانسحاب من أفغانستان.

الدفاع عن بلادهم

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز”: “إننا بالتأكيد نراقب بقلق عميق الوضع الأمني المتدهور، والعنف الذي يتصاعد، والتقدم والزخم الذي يبدو أن طالبان تتمتع به الآن”.

وأشار كيربي إلى أن المسؤولين في وزارة الدفاع، يحثون نظراءهم في أفغانستان على الدفاع عن بلادهم في ظل استمرار انسحاب القوات الأميركية.

وقال كيربي إن “المسؤولين يراقبون تحركات طالبان في البلاد، ويعملون مع الجيش الأفغاني ويشجعونهم على استخدام القدرات والإمكانيات التي نعرف أنهم يمتلكونها، ونعلم أنهم يعرفون كيف يدافعون عن بلادهم”.

قدرات أفغانستان العسكرية

وأشار إلى أن قدرات أفغانستان العسكرية تشمل قوة جوية ذات قدرة عالية وقوات خاصة متطورة للغاية يمكنها المساعدة في الدفاع عن البلاد من عودة ظهور طالبان.

ومع تقدير القيادة المركزية الأميركية أن أكثر من 90 في المئة من عملية الانسحاب قد اكتملت، قال كيربي، إنه على الرغم من أن القوات الأميركية لن تدعم أفغانستان ميدانيا على الأرض، فإن الولايات المتحدة ستستمر في دعم البلاد وشعبها.

هجوم واسع النطاق على القوات الأفغانية

وأوضح كيربي أن “الولايات المتحدة لا تتخلى عن هذه العلاقة. سنواصل دعمهم من منظور مالي ومنظور لوجستي وبالتأكيد صيانة الطائرات”.

وفي ضوء شروع القوات الأجنبية في الانسحاب نهائياً من البلاد، أطلقت طالبان، في بداية مايو، هجوماً واسع النطاق على القوات الأفغانية المرتبكة لفقدانها الدعم الجوي الأميركي بالغ الأهمية، غانمةً مساحات شاسعة في العمق الأفغاني.

ولم تعد القوات الأفغانية تسيطر سوى على المحاور الرئيسية وكبرى المدن الإقليمية وسط حصار يفرضه المتمردون حول الكثير منها.

وباتت طالبان تسيطر على عدّة مناطق مجاورة للعاصمة الأفغانية، ما أثار الخشية من شنّ هجوم على كابول أو مطارها في المدى القريب.