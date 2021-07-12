فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:09 مساءً - أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن قرارا يقضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس

الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، في قضية “الفتنة”.

كما أصدرت المحكمة قرارا بسجن الشريف حسن 15 عاما في القضية نفسهاـ بحسب

وكالة الأنباء الأردنية.

وأشارت محكمة أمن الدولة الأردنية إلى أن “أركان التجريم كاملة في القضية”.

وأكد رئيس المحكمة أن “المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض

الله، والشريف حسن، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا

لإحداث الفوضى”.

وأعلنت المحكمة “ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير

مشروع إجرامي لإحداث فتنة”، مؤكدة “ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: المحكمة تصدر حكمها على باسم عوض الله والشريف حسن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.