تراند الفن: بدء منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات بالإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:09 مساءً - انطلقت منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، اليوم الاثنين، وتستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 إلى 18 يوليو الجاري.

بدأت منافسات بطولة العالم للخماسي، اليوم بتتابع السيدات، ويمثل منتخب مصر فيها بمجموعتين هما، المجموعة “أ” سلمي أيمن وأميرة قنديل، فيما يمثل المجموعة “ب” هايا فكري ومايا فكري.

يشارك في البطولة 165 لاعبا ولاعبة، بواقع 92 لاعبا و73 لاعبة من 27 دولة وهم: “بيلا روسيا، والبرازيل، وكندا، والتشيك، والإكوادور، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، وجواتيملا، والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية” بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

تبدأ المنافسات يوم بتتابع السيدات ثم يوم 13 بتتابع الرجال، وتبدأ تصفيات نصف نهائي السيدات يوم 14 يوليو وتصفيات نصف نهائي الرجال يوم 15 يوليو ونهائي السيدات يوم 16 يوليو ونهائي الرجال يوم 17 يوليو ثم اليوم الأخير 18 يوليو بالتتابع المختلط.

ويمثل مصر في منتخب الناشئين أحمد الجندي ومهند طارق وعلي الدين سويلم، ونور الدين كريم، وعمر وائل عزت، ومحمد حسام، ويوسف قرني، ومحمد الجندي، وأدهم هاني فودة، وإياد الكاشف، بينما يمثل منتخب الناشئات سلمى أيمن، وأميرة قنديل، وهانيا طارق، وملك خالد ومايا محمد ومريم عامر وأريج نور الدين.

يدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام، المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد، المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير، ومحمد غيث ومحمد حسني، ومحمد الصباحي، وعبد الرحمن عادل، وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق نويهي، وخالد عصفور، وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد، ومحمود السيد، وهشام سليمان، ومدربي الرماية إبراهيم سكر، وعمرو عادل، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال، ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال، وطبيب العلاج الطبيعي يوسف حسن.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة العالم للشباب والشابات في سبتمبر المقبل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وأقيم أمس الأحد، الاجتماع الفني، لبطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 إلى 18 يوليو الجاري.

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