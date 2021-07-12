تراند الفن: إنذار من “المؤلفين والملحنين” لشركة روتانا بسبب امتناعها عن دفع حقوق الأداء العلني

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:09 مساءً - تعتزم جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين “الساسيرو”، والتي يترأس مجلس إدارتها الشاعر والسيناريست مدحت العدل، مقاضاة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بسبب تعنتها وامتناعها عن عدم دفع حقوق الأداء العلني لأعضائها منذ أربعة سنوات وبالتحديد من عام 2017.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، بأن العقد المبرم بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الذي تم عام 2003، ينص بموجبه على تحصيل حقوق الأداء العلني للمؤلفين والملحنين والناشرين عن الأغنيات والموسيقي التصويرية للأفلام والمسلسلات التي تعرض وتذاع عبر قنواتها الفضائية المتعددة ومنصتها بموقع الفيديوهات يوتيوب.

ومنذ عام 2017 امتنعت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن الدفع، وأشار البيان إلى أن الجمعية قامت بتوجيه خطاب إداري لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في 26 يونيو الماضي، تحذرها فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في حال عدم دفع حقوق الأداء العلني.

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