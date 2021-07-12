تراند الفن: نكشف موقف المدمنين في حالة ضبط مراكز العلاج غير المرخصة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 مساءً - كشف عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، موقف مرضى الإدمان الذين يتلقون العلاج بمراكز علاج الإدمان غير المُرخصة، في حالة ضبط ومُداهمة تلك المراكز.

وقال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، إن دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عند شن حملات لضبط مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة، يكمن في عرض العلاج بمراكز الصندوق على مرضى الإدمان المتواجدين فيها، وفي حالة مُوافقة المريض يتم اصطحاب المريض لأحد مراكز الصندوق.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن، أن مُتابعة المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان ليس من اختصاص الصندوق، لكنها مهام المجلس القومي للصحة النفسية والعلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

وفي وقت سابق، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان، مُعسكرًا تدريبيًا لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب بكافة المحافظات، تحت شعار: “سفراء التطوع.. أنت أقوى من المخدرات”، بمشاركة 200 شاب من مختلف الجامعات المصرية والمعاهد العليا، والذي يهدف إلى استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، علاوة على زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث سيتم إعداد مجموعة من القيادات الشابة الذين تم اختيارهم كقيادات في العمل التطوعي بالمحافظات المختلفة وتنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بالصندوق وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور في الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023.

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