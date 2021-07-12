تراند الفن: منها الوقاية من السرطان.. 10 فوائد مذهلة لعصير الطماطم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 مساءً - تعتبر الطماطم من المواد الغذائية المغذية والمشبعة، علاوة على أن اختصاصيي الحميات الغذائية يوصون بتناول عصيرها الطازج.

وبحسب العربية نت نقلاً عن موقع Boldsky، ينصح الخبراء بتناول حوالي 240 مل أو كوب من عصير الطماطم يوميًا للحصول على فوائده.

وفقًا لدراسة علمية، يحتوي عصير الطماطم على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا مثل غابا، وهو حمض أميني طبيعي يعمل كناقل عصبي للدماغ، والليكوبين، وهو صبغة طبيعية تعطي الطماطم اللون الأحمر وجليكوسيد الستيرويد سبيروسولان، الذي يمد الجسم بالعديد من الفوائد. وتشمل الفوائد الصحية:

1. يخفض الكولسترول

يساعد عصير الطماطم، الذي يحتوي على 13-oxo-ODA، وهو أحد ناهضات ألفا PPAR القوية، على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة في الجسم، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين والسكتة الدماغية ومشاكل الدورة الدموية الأخرى.

ويساعد استهلاك عصير الطماطم في تنظيم التمثيل الغذائي للدهون والالتهابات والتكاثر المرتبطين به، وبالتالي يقدم وقاية من الأمراض المزمنة المرتبطة بخلل استقلاب الكوليسترول.

2. يعالج مرض السكري

تعد السمنة أحد عوامل الخطر الرئيسية لمرض السكري. ويساعد عصير الطماطم، باعتباره ناهض ألفا PPAR، في خفض مستويات الكوليسترول والغلوكوز المرتفعة ويمكن أن يسهم في تحسين حساسية الأنسولين لدى مرضى السكر ومرضى السكري.

يساعد PPAR أيضًا على تقليل الالتهاب، أحد الأسباب الرئيسية لمرض السكري، ويزيد من إنتاج هرمونات adiponectin و AdipoR ، التي يمكن أن تكون مستوياتها المنخفضة هي السبب الرئيسي لتحفيز مرض السكري الناجم عن السمنة.

3. يقوي جهاز المناعة

من المعروف أن عصير الطماطم غني بمضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة في الجسم. يُعرف وجود الكاروتينات القوية مثل الليكوبين وبيتا كاروتين في عصير الطماطم بتأثيره المناعي. يمكن أن تغير الكاروتينات تعبير العديد من البروتينات المشاركة في تكاثر الخلايا وتمايز الخلايا جنبًا إلى جنب مع تنظيف الجذور الحرة الضارة.

4. يقي من السرطان

يتميز الليكوبين في عصير الطماطم على خصائص وقائية من السرطان. وفقًا لإحدى الدراسات العلمية، يرتبط استهلاك منتجات الطماطم بتقليل الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان مثل الرئة والمعدة والثدي والبروستاتا. ويمكن أن يساعد الليكوبين، كونه مضادًا قويًا للأكسدة، في التخلص من الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي منع خطر الإصابة بالسرطان أو المساعدة في تقليل تقدمه.

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